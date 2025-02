Personalizzazione e innovazione tecnologica: il ruolo di Pixartprinting nel settore della stampa digitale

Adnkronos

Milano, 10 febbraio 2025. – Nel settore della stampa digitale, dove precisione, flessibilità e innovazione costituiscono dei requisiti imprescindibili, Pixartprinting(www.pixartprinting.it) si conferma una realtà capace di rispondere in modo efficace e personalizzato alle esigenze di imprese, creativi e professionisti.

Grazie a una proposta che coniuga tecnologie avanzate e attenzione al dettaglio, l’azienda ha consolidato la sua posizione in ben 9 Paesi europei. Non a caso, in più di 25 anni di attività, ha saputo trasformare la stampa online in un servizio accessibile, affidabile e soprattutto di altissima qualità.

Grazie a un impianto produttivo moderno e all’avanguardia, Pixartprinting è in grado di gestire fino a 15.000 ordini giornalieri, senza ritardi nelle consegne. Questa efficienza è il risultato di una struttura tecnologicamente avanzata, progettata per assicurare qualità e precisione in ogni fase del processo.

L’azienda opera all’interno di uno stabilimento di 35.000 metri quadrati, equipaggiato con oltre 100 macchinari industriali di ultima generazione, progettati per stampare su carta, PVC, legno e alluminio. La qualità ottenuta è impeccabile, indipendentemente dalla complessità delle lavorazioni.

Per ciò che riguarda l’offerta, invece, supera i 4 milioni di combinazioni personalizzabili. Alcuni esempi?

Abbigliamento personalizzato e gadget promozionali. Un’opzione efficace per rafforzare l’identità aziendale e promuovere il proprio brand con articoli di uso quotidiano, stampati o ricamati con grafiche personalizzate.

Grazie a un portale ben strutturato, con sezioni chiare e complete d’informazioni, è semplice configurare i prodotti desiderati. Dalla scelta del formato alla selezione dei materiali, Pixartprinting garantisce un livello di flessibilità impareggiabile.

La possibilità di ottenere preventivi in tempo reale consente di avere il pieno controllo dei costi, eliminando ogni incertezza e agevolando una pianificazione accurata. Trasparenza e affidabilità, del resto, sono da sempre valori chiave nella filosofia del brand.

L’e-commerce, inoltre, integra funzionalità avanzate che contribuiscono a rendere l’esperienza utente ancor più soddisfacente. È possibile monitorare lo stato dell’ordine e ricevere aggiornamenti puntuali sulla lavorazione e sulla consegna dei prodotti acquistati. Un approccio ideale per chi lavora con scadenze precise o ha bisogno di risultati eccellenti in tempi rapidi.

Per quanto riguarda la spedizione, i clienti possono ricevere la merce entro 24 ore lavorative, un vantaggio strategico in un mercato sempre più competitivo e orientato alla rapidità dei risultati.

Un team composto da più di 200 professionistimadrelingua è disponibile per supportare gli utenti durante tutte le fasi del processo d’acquisto, dalla selezione dell’articolo alla personalizzazione, fino al post-vendita, assicurando risposte tempestive e precise.

Parte del gruppo Cimpress, Pixartprinting s’impegna per innovare e arricchire continuamente la propria offerta. L’aggiunta di oltre 50 nuovi prodotti ogni anno, insieme a investimenti in tecnologie avanzate, testimonia la volontà dell’azienda di anticipare le esigenze del mercato e di proporre soluzioni in grado di evolversi con le richieste della clientela.