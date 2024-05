Perugia: rientra in casa ubriaco e picchia moglie, figlio di 9 anni chiama 112

Adnkronos

Perugia, 14 mag. E’ rientrato in casa ubriaco e ha picchiato la moglie, ma il figlio di nove anni ha chiamato i carabinieri. E’ quanto accaduto a Foligno (Perugia). Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’uomo, di origine albanese, ubriaco e spinto da un’ossessiva gelosia della partner, la maltrattava anche davanti al figlio. L’uomo avrebbe, in più occasioni, anche impedito alla moglie di uscire da sola di casa, vietandole di frequentare le sorelle e le amiche. Insulti e aggressioni e la scorsa estate, in una circostanza, l’ha afferrata addirittura per il collo, in un’altra, per impedirle di uscire da casa vestita in modo che a lui piaceva, l’ha picchiata a pugni e calci.

Ultimanente, ossessionato dalla gelosia e contrariato dalla scelta della donna di voler trovare lavoro e di essere andata a sostenere un colloquio, dopo averla tempestata di telefonate, al rientro a casa l’ha picchiata, presa per il collo e i capelli trascinandola per casa davanti al bambino che ha chiamato il 112 chiedendo aiuto ai carabinieri del comando di Foligno.