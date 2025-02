Peugeot: chiude 2024 con 1,1 mln unità vendute (-2,3%)

Adnkronos

Roma, 6 feb. – In un 2024 difficile per il gruppo Stellantis, il brand Peugeot ha arginato le perdite chiudendo l’anno con 1.097.750 unità vendute a livello globale, pari a un calo del 2,3% sui risultati 2023. Il mercato più forte si conferma la Francia con poco più di 300 mila unità vendute, seguita da Regno Unito (96.200) e Italia (89.250). L’Europa assorbe circa il 75% delle vendite Peugeot, con 827 mila unità e una quota di mercato del 4,9%. Il modello più venduto resta la 208 (275 mila unità) seguito dal B-Suv 2008.