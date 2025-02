Platonic presenta aOS™: il sistema operativo per la finanza autonoma

Adnkronos

Il sistema operativo degli asset, aOS, sblocca i mercati dei capitali globali con asset intelligenti e autoeseguibili.

NEW YORK, 18 febbraio 2025 /PRNewswire/ — Platonic ha presentato oggi aOS™, un’innovativa infrastruttura nativa sulla blockchain che trasforma asset finanziari statici in strumenti programmabili, collegati all’IA e in grado di eseguire autonomamente i propri investimenti sui mercati. Questa innovazione consente di effettuare transazioni senza problemi per qualsiasi asset, ottimizzandone il valore e liquidandolo all’istante, senza alcun intervento manuale.

“Il futuro della finanza è all’insegna dell’autonomia, dell’intelligenza e dell’assenza di confini”, spiega Violet Abtahi, Ceo di Platonic. “Stiamo progettando un mondo in cui il valore scorre come le informazioni – aOS è il tessuto connettivo della finanza, consentendo agli istituti tradizionali di partecipare all’economia che dà la priorità al digitale, sbloccando 400 trilioni di dollari in asset che altrimenti rimarrebbero statici, inefficienti e sottoutilizzati”.

Una nuova era per i mercati finanziari

Il sistema finanziario di domani sarà molto diverso da quello che conosciamo oggi. Emergerà un mercato dei capitali unico e globale, in cui le attività saranno intelligenti e autonome. La proprietà tokenizzata, la liquidazione in tempo reale e la gestione basata sull’IA elimineranno le barriere transfrontaliere, sbloccando una liquidità e un’accessibilità senza precedenti. Platonic aOS fornisce l’infrastruttura per collegare i sistemi legacy a questa economia autonoma, trasformando asset statici in strumenti dinamici e generatori di ricavi per un mercato realmente globale.

L’architettura brevettata della piattaforma combina contratti intelligenti collegati all’IA, canali di privacy esclusivi e interoperabilità integrata tra blockchain pubblica e privata per automatizzare complessi processi finanziari che attualmente richiedono un ampio intervento manuale. I primi programmi pilota con importanti istituti finanziari hanno dimostrato notevoli riduzioni dei costi operativi e del rischio relativo alla controparte, con un progetto che ha automatizzato con successo quasi 400 miliardi di dollari in operazioni sul mercato valutario

aOS: la base per l’economia autonoma

L’opportunità è straordinaria: si prevede che gli asset tokenizzati raggiungeranno i 16 trilioni di dollari entro il 2030 e aOS è progettato per sbloccare questo immenso potenziale. Collegando i sistemi legacy con reti decentralizzate, aOS consente agli istituti di guidare il passaggio all’era del digitale.

“Immaginate un futuro in cui i titoli di private equity, i patrimoni immobiliari e persino i dati finanziari personali diventano strumenti dinamici che generano ricavi”, continua Abtahi. “Quel futuro è più vicino di quanto pensiamo e aOS è il catalizzatore che lo rende realtà”.

Informazioni su Platonic

Platonic è una delle principali imprese nell’innovazione delle infrastrutture finanziarie basate sulla blockchain, che sta trasformando il modo in cui operano i mercati globali. Sfruttando l’IA, la crittografia sicura e tecnologie decentralizzate, Platonic crea il ponte tra i sistemi legacy e la finanza digitale. Le sue soluzioni rivoluzionarie consentono agli istituti di evolversi, anticipare i cambiamenti e abbracciare l’economia digitale – facendo convergere gli ecosistemi tradizionali e quelli digitali in un unico mercato globale dei capitali unificato, guidato da asset intelligenti e autoeseguibili.

Per maggiori informazioni su aOS visitare platonic.io.

