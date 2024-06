Pmi, Zacchi (Bper Banca): “Un’azienda più sostenibile è più competitiva e resiliente”

Adnkronos

Roma, 12 giu. “Oggi un’azienda che intraprende un percorso di sostenibilità è potenzialmente un’azienda più competitiva e più resiliente in caso di problematiche, perché non gestisce solo quelli che sono i rischi e le opportunità del contesto economico, ma gestisce anche i rischi e le opportunità a livello ambientale e sociale”. Lo ha dichiarato Giovanna Zacchi, responsabile Esg Strategy di Bper Banca, intervenendo al convegno “Le Pmi verso il successo sostenibile – La centralità delle metriche Esg e gli standard europei (Esrs)”, organizzato da Rtz Advisory, Bper Banca, Confindustria Emilia e il dipartimento di Scienze aziendali dell’università di Bologna.