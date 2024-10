Adnkronos

Podcast, “L’impresa è digitale”: in terzo episodio focus su consapevolezza digitale e ‘trust services’

Viviamo in un’epoca in cui le tecnologie digitali hanno permeato ogni aspetto della nostra vita quotidiana. In questo contesto, la consapevolezza dell’imprenditore sulla possibilità di utilizzare al meglio gli strumenti digitali emerge come un elemento cruciale per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità di questa evoluzione tecnologica. L’identità, la firma digitale e altri servizi […]

Di Redazione | 15 Ottobre 2024