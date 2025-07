Porti, Adsp Mtcs: trasporto eccezionale per il primo yacht realizzato nel porto di Civitavecchia

Adnkronos

Civitavecchia, 25 lug. La notte tra giovedì e venerdì nel porto di Civitavecchia è stato effettuato, per la prima volta, il trasporto eccezionale dello scafo del primo Yacht di 45 metri, la costruzione C114 , dal cantiere navale Tankoa Yachts S.p.A. sino alla banchina n. 31 del porto di Civitavecchia. Lo yacht nella nottata è stato posizionato, con l’ausilio di una gru, su dei carrelli (che sostengono un peso di circa 250 tonnellate) e dal cantiere in località “La Mattonara” è arrivato sino alla banchina 31 dove, tra oggi e domani, sarà poi imbarcato sulla nave general cargo barge Karsal diretta a Genova, per essere ultimato e varato.

“Abbiamo, come Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, seguito e creduto nel progetto sin dalla fase iniziale nel 2023, che ha portato al rilascio della concessione nel 2024 e come avevamo preannunciato qualche mese fa all’inaugurazione del cantiere Tankoa – sottolinea Pino Musolino Commissario Straordinario dell’AdSP Mtcs – oggi si realizza, grazie al lavoro di un grande player italiano della cantieristica degli yacht, il trasporto del primo dei quattro scafi in produzione nel porto di Civitavecchia”.