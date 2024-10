Porti, Carlone (Guardia costiera): “Sostenibilità e semplificazione temi cruciali”

Adnkronos

Napoli, 30 ott. “La sostenibilità e la semplificazione nei porti sono temi cruciali per il futuro dell’industria marittima e della logistica e alla base del nostro operato per i prossimi anni”. Lo ha detto l’ammiraglio Nicola Carlone, comandante Generale del Corpo delle capitanerie di porto, Guardia Costiera, in occasione dell’assemblea pubblica di Confitarma, la Confederazione italiana armatori, che si sta svolgendo a Napoli sul tema ‘la nave del futuro’.

“Proprio da Napoli – continua Carlone – spiegheremo i processi che ci accingiamo a portare avanti per supportare l’armamento con i nuovi carburanti e allo stesso tempo per velocizzare i processi per permettere un miglioramento dei rapporti tra la nave, il porto e tutti gli attori coinvolti compresa la logistica. Non basta la posizione geografica favorevole nel Mediterraneo per essere competitivi”.