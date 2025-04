Porti, Musolino incontra vertici Porto di Miami: confronto su digitalizzazione e infrastrutture

Adnkronos

Miami, 9 apr. Il Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Pino Musolino ha incontrato al Seatrade i vertici del Porto di Miami: Andrew Hecker, vice direttore generale e direttore finanziario e Eric Olafson, direttore commerciale e dello sviluppo.

“Con i colleghi del porto di Miami – ha spiegato Musolino – ci siamo confrontati su diverse tematiche come l’innovazione e la digitalizzazione, le infrastrutture, la formazione professionale, la sostenibilità e abbiamo posto le basi per possibili collaborazioni commerciali tra il porto di Miami, la Florida e il porto di Civitavecchia”.