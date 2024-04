Porti, scenario sfavorevole ma nel 2023 Civitavecchia limita calo a -5,7%

Adnkronos

Civitavecchia, 9 apr. -Una congiuntura sfavorevole, con effetti inflattivi dovuti principalmente alla guerra in Ucraina, ha fatto registrare una contrazione a livello nazionale degli scambi marittimi con il Mediterraneo, causando un calo generalizzato dei traffici nel 2023 rispetto all’anno precedente. In questo contesto Civitavecchia non fa eccezione, tuttavia – si sottolinea dall”Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale – il Network lo scorso anno ha limitato la perdita al 5,7 % del complessivo del cargo. Le merci alla rinfusa solide, trascinate da un carbonifero in completo arretramento, segnano un – 13,4%, mentre le rinfuse liquide hanno un segno distintamente positivo. In particolare, rispetto ad un calo complessivo di circa 854.000 tonnellate di merce nei 3 porti del Network, solo il carbone a Civitavecchia ha fatto registrare -970.000 tonnellate.

L’autorità sottolinea come degna di nota, nel ro/ro, la performance delle auto in polizza con un + 53%. Ma segnali positivi sono arrivati anche dai passeggeri in servizio regolare di linea che segnano un +10%. Sono conferme di un trend straordinario dal mercato delle crociere che si manifesta non più strutturato su gap stagionali, ma seguendo una nuova prospettiva di destagionalizzazione, marca un + 52,6 % che ha portato allo storico record degli oltre 3,3 milioni di crocieristi.