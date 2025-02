Poste, Del Fante: “Grazie ai nostri dipendenti avremo un 2025 ancora migliore”

Adnkronos

Roma, 21 feb. In collaborazione con TgPoste.it

“Questa azienda non produce beni fisici ma offre servizi. Se i nostri colleghi operativi e l’azienda tutta non collaborassero non si raggiungerebbero questi numeri. Quando si ottiene più di quello che ci si aspettava, significa che tutti i colleghi ci hanno messo passione ed è la cosa per noi più importante. Un grazie sulla base di risultati concreti”, ha aggiunto poi Del Fante, riferendosi ai 120mila dipendenti di Poste.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA