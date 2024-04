Poste: Del Fante, ‘rendimenti sostenibili di lungo termine per nostri azionisti’**

Adnkronos

Roma, 20 mar. “Continueremo a conseguire rendimenti sostenibili, di lungo termine per i nostri azionisti, incontrando al contempo le esigenze degli stakeholder più ampi. Poste Italiane è ormai un pilastro strategico solido, affidabile ed efficace per l’Italia”. Così Matteo Del Fante, amministratore delegato di Poste Italiane nel commentare i risultati.

In termini finanziari, ricorda Del Fante, i ricavi cresceranno fino a € 13,5 miliardi entro il 2028 e il Risultato Operativo (EBIT) raggiungerà € 3,2 miliardi, registrando un tasso di crescita annuale di circa il 4%. Allo stesso modo, l’utile netto si attesterà a € 2,3 miliardi nel 2028.