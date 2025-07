Poste, ricavi record a 6,5 mld in primi 6 mesi +5% su anno

Adnkronos

Nel segmento corrispondenza, pacchi e distribuzione, i ricavi del gruppo Poste italiane del primo semestre del 2025 raggiungono 1,9 miliardi di euro, con una crescita del 1,1% anno su anno (960 milioni nel secondo trimestre del 2025, con una crescita del 0,7% anno su anno). I ricavi dei servizi finanziari nel 1° semestre ammontano a 2,8 miliardi, +5,7% anno su anno ( 1,4 miliardi nel secondo trimestre, +5,8% anno su anno). I ricavi dei servizi assicurativi nel primo semestre si attestano a 906 milioni, +9,5% anno su anno (464 milioni nel secondo trimestre del 2025, + 8% anno su anno). I ricavi dei servizi Postepay nel primo semestre del 2025 ammontano a 802 milioni, con una crescita del 5,4% anno su anno ( 404 milioni nel secondo trimestre del 2025, con una crescita del 5,7% anno su anno).