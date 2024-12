Premi, ad Ariete il ‘Rewriters 2024’ per sensibilizzazione su temi Lgbtqia+

Adnkronos

Roma, 9 dic La cantautrice Ariete, al secolo Arianna Del Giaccio, è la vincitrice del Premio ‘Rewriters 2024’ per la sensibilizzazione sui temi LGBTQIA+. Ariete viene dopo nomi come Loredana Bertè, Alessandro Gassmann, Bebe Vio. “Mi sento in buona compagnia – ha dichiarato Ariete – ed è un grandissimo onore essere assieme a loro. E’ un grande piacere soprattutto perché le motivazioni di questo premio attengono a temi che mi stanno molto a cuore. E’ quindi un piacere e un onore poterne parlare qui e ricevere un riconoscimento per questo”, ha concluso.

