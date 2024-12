Premi, La Spina (Unpli): “‘Salva la tua lingua locale’ promuove la nostra identità culturale”

Adnkronos

Roma, 12 dic. ”Siamo arrivati alla dodicesima edizione di questo premio ‘Salva la tua lingua locale’. Un premio che si consolida, cresce e diventa sempre più realtà in tutti gli ambienti culturali e accademici del Paese, come autentica promozione della nostra identità culturale, un riferimento anche per tanti autori, oltre che un incentivo per far scrivere nei vari dialetti. L’alto numero di concorrenti e la varietà dei lavori presentati hanno reso il lavoro delle giurie estremamente complesso, ma hanno restituito un quadro ricco e articolato delle lingue locali ancora vive nel nostro Paese. In un mondo sempre più globalizzato, ogni lingua rappresenta un patrimonio immateriale che custodisce l’identità, la storia e le tradizioni di un popolo, come sottolineato anche dall’Unesco”. Lo ha detto Antonino La Spina, presidente Unpli in occasione della consegna del Premio ‘Salva la tua lingua locale’ ideato da Unpli, Unione Nazionale Pro Loco e da Ali (Autonomie Locali Italiane del Lazio) con l’obiettivo di promuovere i tesori culturali e linguistici del nostro Paese, svoltosi nella Sala della Protomoteca del Campidoglio a Roma.