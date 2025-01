Adnkronos

Premi: Montefusco (FitActive), ‘100 Eccellenze italiane evidenzia impegno per innovazione’

Roma, 7 gen. (Adnkronos/Labitalia) – “Io e FitActive siamo stati premiati come ‘Eccellenza italiana 2024’. Unici nominati nell’ambito palestre e fitness alla X edizione del ‘Premio 100 eccellenze italiane’. Il riconoscimento evidenzia l’impegno costante per l’innovazione e la qualità, oltre al contributo che FitActive apporta al benessere degli italiani. Un ringraziamento per l’organizzazione va alla […]

Di Redazione | 07 Gennaio 2025