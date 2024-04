Premio ‘Film Impresa’ alla seconda edizione, Salvatores presidente giuria

Adnkronos

Roma, 20 mar. – La prima edizione dello scorso anno era ‘sperimentale’, stando alle intenzioni degli organizzatori. Ma evidentemente l’esperimento ha avuto successo, visto l’annuncio di una seconda edizione che si svolgerà dal 9 al 11 aprile alla Casa del Cinema di Roma, sempre su iniziativa di Unindustria con il supporto di Confindustria, per la direzione artistica di Mario Sesti, con il regista Gabriele Salvatores – Premio Oscar con il film ‘Mediterraneo’ – a presiedere la giuria che decreterà i premi per la sezione documentari, a sua volta suddivisa in storie e percorsi, per la sezione narrativa e per la sezione innovation, image & sound; quest’anno sarà poi presente anche il settore delle web series. La seconda edizione del Premio ‘Film Impresa’ – presentata al cinema Barberini di Roma – vedrà anche l’assegnazione di riconoscimenti particolari: il Premio Speciale per Ferzan Ozpetek e Gabriele Salvatores, il Premio Olmi a Francesca Archibugi, il Premio Fs a Caterina Caselli, il Premio Creatività a Renzo Rosso, mentre il pubblico assegnerà il premio popolare della platea al film più amato e l’Ente dello Spettacolo – Rivista del Cinematografo al film che sarà poi proiettato a luglio al ‘Lecco Film Fest’.