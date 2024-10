Adnkronos

Previdenza, Damiano: “Quella complementare sia obbligatoria con fiscalizzazione di vantaggio”

Roma, 23 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “A mio parere, oggi la previdenza complementare non è più quel qualcosa in più da aggiungere all’assegno come era tempo fa, ma è piuttosto è fondamentale per arrivare a qualcosa di dignitoso quando si andrà in pensione. Accanto al pilastro pubblico, quindi, l’iscrizione alla previdenza complementare dovrebbe diventare obbligatoria ma […]

Di Redazione | 23 Ottobre 2024