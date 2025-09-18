Prima giornata da record al Campania Mater, tra folla, idee e visione

Adnkronos

Napoli, 17 set. Grande successo per la prima giornata di Campania Mater, il forum dedicato all’agricoltura campana ospitato al Palazzo Reale di Napoli. L’evento ha registrato un’affluenza oltre le aspettative e un confronto vivace tra istituzioni, esperti, imprese, stakeholder e cittadini. Per il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca “Campania Mater è un’occasione straordinaria per costruire insieme un modello agricolo che unisca tradizione, innovazione e qualità. La Campania può continuare ad essere laboratorio di eccellenza nazionale ed europeo, puntando sui giovani”.

Grande attenzione anche per la presentazione del volume “Campania Mater. Il Modello Campania per il cibo che verrà”, libro-manifesto curato dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo, coordinato da Alex Giordano e Teresa Del Giudice, grazie al contributo scientifico di Nomisma: “Campania Mater non è solo un evento – ha spiegato Caputo – ma un percorso collettivo che mette al centro competenze, persone e passione. Con il libro abbiamo voluto sintetizzare le strategie per affrontare le sfide globali e rafforzare la Dop Economy, punto cruciale per una regione che vuole diventare un modello di riferimento nazionale ed europeo”.