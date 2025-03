Proietti (Ismea): “Daremo ad Arsial dati sulla filiera agroalimentare, centrali per strategie”

Adnkronos

Roma, 20 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Oggi è una giornata importante, abbiamo siglato questa convenzione con l’Arsial, che mira a fornire da parte di Ismea una serie di dati sull’andamento della filiera, sull’incremento di valore durante la filiera, su quelli che sono l’andamento dei prezzi, sia alla produzione sia ovviamente al consumo. Sono dati per Arsial importantissimi, per poi elaborare una strategia regionale che miri appunto al sostegno di quelle che possono essere delle debolezze nella filiera regionale, una fra queste, quella più impellente, quella sul latte bufalino, che ha proprio in queste ultime settimane avuto delle tensioni di mercato, delle diminuzioni di prezzo abbastanza inspiegabili. E quindi servirà proprio all’Arsial, alla regione Lazio, analizzare con i nostri dati come e perché si stia verificando questo”. Così il presidente di Ismea, Livio Proietti, a margine della sottoscrizione oggi a Roma della convenzione operativa tra Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) e Arsial (Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio), che ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza delle filiere agroalimentari del Lazio, valutandone il grado di integrazione, l’autosufficienza e le potenzialità di sviluppo, al fine di supportare le politiche agroalimentari regionali.

Secondo Proietti, “questo sforzo che compie l’Istituto di sinergia con le regioni è importantissimo”. “C’è strettissima collaborazione e soprattutto vi è la consapevolezza che si può reagire alle difficoltà molto meglio se si fa sistema e si può sviluppare molto meglio e incrementare se si è insieme”.