Protezione civile: Musumeci, ‘diventi modello non solo su emergenze ma anche su prevenzione’

Adnkronos

Roma, 16 gen. “L’ambizione che tutti abbiamo è di fare della Protezione Civile un modello non solo emergenziale, lo è già da diversi anni”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile Nello Musumeci, intervenendo a Roma al convegno ‘Beni culturali, catastrofi naturali- Idee per la tutela’. “Ringrazio il Capo Dipartimento Fabio Ciciliano per essersi subito messo a disposizione, come sempre fa quando si tratta di organizzare eventi che diventano occasione di analisi e dibattito, di confronto e approfondimento. E ringraziarlo anche per avere assunto l’impegno di coordinare otto interventi in Italia di riqualificazione sul ‘modello Caivano’ e al tempo stesso reggere le sorti di un dipartimento tra i più complessi, quale è quello della protezione civile- dice Musumeci- Lo ringrazio e lo esorto ad avere la testa e il cuore divisa al 50 per cento, per il Dipartimento della Protezione civile e al 50 per cento per la riqualificazione modello Caivano”.