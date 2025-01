Protezione civile: Musumeci, ‘per affrontare calamità meno scongiuri e più lavoro’

Adnkronos

Roma, 16 gen.”Alla fine di questa giornata sono convinto che avremo tutti le idee più chiare e soprattutto contribuiremo a rendere in questa nazione la convivenza vigile con le calamità naturali più serena, più responsabile, più consapevole. Dopotutto è questo ciò che si chiede alla comunità italiana: toccare meno il corno rosso, toccare meno ferro, fare meno scongiuri e lavorare per attrezzarsi a vivere su una terra fragile, debole, bella, bellissima. E proprio per questo vogliamo dare il nostro contributo a un dibattito che negli ultimi decenni non è stato particolarmente coinvolgente”. Lo ha detto il ministro per la protezione civile Nello Musumeci intervenendo al convegno ‘Beni culturali e catastrofi naturali: idee per la tutela’.

