Protezione civile: Musumeci, ‘Ue crei organismo per intervenire in caso di necessità’**

Adnkronos

Roma, 16 gen. “Il bene culturale è l’elemento identitario che lega un uomo a un territorio. A fronte di tutto questo qual è il nostro compito? E’ quello di porci due domande, anzi tre. La prima domanda: è lacunosa la normativa vigente sulla tutela dei beni culturali in Italia? Esiste una diffusa sensibilità su questo tema o, invece, il mondo della cultura, della accademia appare poco interessato e poco sensibile? E la terza domanda: si evidenzia la necessità di bussare alla porta dell’Unione europea per chiedere l’istituzione di un istituto internazionale che per la sua stessa funzione possa cooperare con gli stati membri per creare un organismo atto a intervenire in caso di necessità? E direi anche senza necessità perché la prevenzione non sempre è dettata dalla necessità. Attorno a questi temi oggi dovremmo ricavare qualche punto”. Lo ha detto il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci intervenendo al convegno ‘Beni culturali e catastrofi naturali: idee per la tutela’ in corso a Roma.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA