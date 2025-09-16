Puglia, Patruno (Regione): “Connubio turismo-cultura è il 20% del Pil pugliese”

Adnkronos

Bari, 16 set. “Il connubio tra cultura e turismo ha determinato un impatto del 20% sul Pil pugliese. Un quinto della ricchezza che si produce oggi in Puglia deriva dall’abbinamento dei due settori”. Lo ha dichiarato Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Turismo, Economia e Cultura della Regione Puglia, durante l’incontro “Tutta la Cultura che c’è” organizzato negli spazi della Fiera del Levante.

“Questi padiglioni della Fiera del Levante – ha proseguito – che erano ridotti ad uno stato di degrado sconfinato, sono stati riqualificati grazie agli investimenti sulla cultura, perché la Fiera del Levante è patrimonio culturale. Abbiamo innescato un processo di valorizzazione dell’intero quartiere fieristico che ha determinato a sua volta nuovi investimenti. Basti pensare agli insediamenti di Deloitte e Impact Hub. Questa è stata la funzione della cultura, non soltanto grande investimento su migliaia di imprese culturali e creative ma anche una reputazione assicurata alla nostra regione che ha determinato l’attrazione di altri investimenti ad alto valore aggiunto”.

“La sfida del futuro – ha concluso Patruno – è quella di puntare sulla cura, sul benessere e sulla felicità. L’idea è che la cultura possa essere oggi, in questa nuova fase, uno strumento potentissimo per migliorare la qualità della vita delle persone. L’abbiamo chiamata la sfida del welfare culturale e della cura dei luoghi e su questo si giocherà la partita che traguarderà il 2030, l’anno dello sviluppo sostenibile Agenda Onu”.