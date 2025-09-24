Qatargate: ‘Il peccato di Eva’, in un libro la spy story sullo scandalo internazionale

Adnkronos

Milano, 24 set. Uno scandalo internazionale dove servizi segreti, lobbisti, politici, valigie piene di denaro, corruzione, rapporti sentimentali e familiari si intrecciano restituendo un libro “incalzante e pieno di colpi di scena”. ‘Il peccato di Eva’ (pubblicato da Fuoriscena), scritto dall’inviata del programma Quarta Repubblica di Mediaset e collaboratrice del Giornale Lodovica Bulian e dal giornalista del Corriere della Sera Giuseppe Guastella – entrambi esperti di cronaca giudiziaria – è la storia, scritta come un giallo, del Qatargate.

Una vicenda con protagonisti “forti e affascinanti” come Eva Kaili, greca, socialista, vicepresidente del Parlamento europeo, e il marito Francesco Giorgi, collaboratore dell’ex parlamentare europeo Antonio Panzeri. Un racconto “che mette insieme gli intrighi di una vera e propria spy story”. L’ex parlamentare Panzeri, fondatore della ong Fight Impunity (Sconfiggiamo l’impunità), è da tempo pedinato dai servizi segreti belgi perché intrattiene strani rapporti con importanti e misteriosi personaggi del Qatar e del Marocco. Gli 007 non lo perdono di vista un momento. Da chi abbiano avuto la soffiata non si sa, forse dai servizi segreti di un paese arabo nemico del Qatar, forse dall’intelligence di uno stato europeo amico. Fatto sta che almeno dal 2021 lo intercettano e lo pedinano ovunque. E’ solo l’inizio della storia.