Quici (Cimo-Fesmed): “Valorizzare professionisti e incidere su prevenzione”

Roma, 10 apr. (Adnkronos Salute) – “Bisogna valorizzare i professionisti per evitare la fuga dalle strutture e incidere sulla prevenzione primaria, secondaria e terziaria, dato che l’offerta sanitaria nell’ultimo periodo è ridotta e i tempi d’attesa sono inaccettabili”. Lo ha detto Guido Quici, presidente del sindacato medici Cimo-Fesmed, intervenendo oggi all’evento ‘Salute e sanità, il doppio binario’, al Palazzo dell’Informazione Adnkronos a Roma.