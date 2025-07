Rai: Cerno sempre più vicino a Rai 3, il progetto è ‘Barabba’**

Adnkronos

Roma, 23 lug. Il progetto televisivo con il quale Tommaso Cerno potrebbe approdare in Rai è più che concreto, tanto che la trasmissione, almeno nei corridoi Rai, ha già un nome: si chiama ‘Barabba’. Secondo quanto apprende l’Adnkronos, il programma con il quale il direttore del ‘Tempo’ approderebbe nell’access prime time di Rai3 dovrebbe essere un format completamente nuovo. I rumors che circolano da mesi trovano conferma in ambienti televisivi. Nello specifico, si dice che sarebbe in corso una trattativa tra Rai e Cerno ma si troverebbe in una fase ancora non avanzata.

Ma c’è di più. Nel ‘pacchetto Rai’, a quanto si apprende, ci sarebbe per Cerno anche l’offerta di una presenza settimanale in un altro contenitore. In Rai si vocifera che un’ipotesi di collocazione potrebbe essere quella del lunedì, giorno in cui Cerno ha ottenuto nella passata stagione un grande riscontro di pubblico come ospite da Nicola Porro a ‘Quarta Repubblica’, ponendosi come una presenza poco convenzionale che ha raccolto plauso a più livelli.