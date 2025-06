Rai: palinsesti, torna il ‘Processo del lunedì’, arriva ‘Sandokan’ e doc su Rino Gaetano**

Adnkronos

Roma, 19 giu. Il prossimo autunno torna in seconda serata su Rai2 il ‘Processo del Lunedì’. A quanto apprende l’Adnkronos, lo storico programma a cura di Rai Sport, sarà condotto da Marco Mazzocchi e Paola Ferrari, ed è tra le novità dei palinsesti autunnali che verranno presentati il prossimo 27 giugno a Napoli. Tra le novità che saranno annunciate la prossima settimana, per la sezione documentari è in palinsesto ‘Il Caso Mollicone’, sull’omicidio di Serena Mollicone. Due artisti musicali, Little Tony e Rino Gaetano saranno protagonisti di due documentari, rispettivamente ‘Cuore Rock – Little Tony’ ed ‘Essenzialmente Rino Gaetano’. ‘Articolo 1’ sarà invece dedicato all’articolo 1 della Costituzione, mentre ‘I ragazzi del Blu’ riguarderà ragazzi affetti da autismo.

Per quanto riguarda cinema e serie tv, spiccano ‘C’è ancora domani’ di Paola Cortellesi e ‘Comandante’ di Edoardo De Angelis con Pierfrancesco Favino. In palinsesto anche 60 cortometraggi di Stanlio & Ollio restaurati con il contributo Rai Cinema. Mentre per le serie tv, tra le novità ‘Sandokan’ con Can Yaman e ‘La Preside’ con Luisa Ranieri. Confermata ‘Blanca 3’ con Maria Chiara Giannetta.