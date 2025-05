Rai: parte oggi nuovo programma di Maria Latella ‘Il potere delle idee’

Adnkronos

Roma, 20 mag. I temi che animano i più importanti dibattiti di attualità, in un ciclo di interviste a grandi personaggi internazionali: Martin Wolf, Camilla Läckberg, Jèrome Fenoglio, Jacques Seguela, Haim Baharier e Scott Turow su Rai 5 e RaiPlay. Da oggi martedì 20 maggio in seconda serata su Rai 5 e on demand su RaiPlay, Maria Latella conduce ‘Il potere delle idee’, una serie di colloqui in cui i protagonisti condividono con il pubblico il proprio saper pensare e leggere il contemporaneo. Si legge in una nota.

Obiettivo del programma – attraverso le domande della giornalista che evitano il tratto biografico e il racconto tout court del personaggio – è quello di fornire un punto di vista privilegiato sui grandi temi di attualità: “Si tratta – dice Latella – della più nobile essenza del servizio pubblico: offrire uno spunto di riflessione, aprire uno sguardo inedito su un tema di dibattito, proporre, nell’ottica della pluralità, un’idea nuova, un personaggio nuovo, ma anche e soprattutto una domanda nuova. Ed è questo l’obiettivo che ci poniamo con le nostre interviste che servono per farsi un’idea non preconfezionata dell’oggi”.

Si parte stasera con la regina del thriller scandinavo Camilla Läckberg – oltre 30 milioni di copie vendute in 60 nazioni – che a Latella dice: “Indagare sugli omicidi significa indagare sulle persone”. Ed è questa una delle chiavi del successo della scrittrice che nei suoi romanzi analizza le tensioni e le paure della società contemporanea. Il confine tra il bene e il male è sottile, e al centro del lavoro di Läckberg c’è il lato più oscuro dell’animo umano, nel racconto di una Svezia dai paesaggi incantati, ma anche dai casi più sconvolgenti di cronaca recente.

Ospite della seconda puntata, il 27 maggio, è il direttore di Le Monde, Jèrome Fenoglio, che di recente ha deciso di abbandonare la piattaforma X in contrasto con le idee e la gestione di Elon Musk. Con lui, Latella approfondisce il presente ed il futuro del giornalismo tra Ai, digitale e social media. Al centro del dialogo, il grande tema del racconto dei fatti e delle fake news.

Il 3 giugno è la volta di Jacques Seguela, l’uomo che, in Europa, ha rivoluzionato il linguaggio della pubblicità e della comunicazione, trasformando i prodotti in star da desiderare e portando la sua creatività nelle campagne elettorali di leader politici di tutto il mondo, uno fra tutti il primo presidente francese socialista, Francois Mitterrand. Con Seguela – sua la frase“Il denaro non ha idee. Solo le idee producono danaro” – Latella ha cercato di capire cosa ha realmente valore oggi nella politica e nelle democrazie.