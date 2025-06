Rai: stasera Jacques Séguéla ospite di Maria Latella a ‘Il potere delle idee’

Adnkronos

Roma, 3 giu. Torna “Il potere delle idee”, spazio alle riflessioni che grandi personaggi condividono con il pubblico con il fil rouge del saper pensare e leggere il contemporaneo. Stasera giugno Maria Latella incontra Jacques Séguéla l’uomo che ha rivoluzionato il linguaggio della pubblicità e della comunicazione politica. Il creativo e scrittore ripercorre le tappe più significative di una lunga carriera che inizia dalla pubblicità per giungere alle campagne elettorali dei politici di tutto il mondo, perché “vendere un presidente è come vendere un dentifricio”.

Instancabile inventore di slogan, a tal punto da inaugurarne la stagione, Séguéla ricorda gli inizi, a 25 anni, con il racconto del giro del mondo su una Citroen 2CV, la mitica due cavalli che diventò simbolo di un’epoca. Fu la prima di una serie di trovate geniali e segnò l’inizio di una lunga collaborazione con spot leggendari per la casa automobilistica francese. Seguirono progetti visionari per marchi sempre più noti dove Séguéla riuscì a coinvolgere personaggi come Salvador Dalì e Jacques Prevert. Ma è l’incontro con Mitterand e la vittoriosa campagna per le presidenziali del primo presidente socialista francese a conferirgli un successo tale da ottenere incarichi da leader politici di tutto il mondo.