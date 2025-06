Rai: stasera Latella ospita Turow a ‘Il potere delle idee’

Adnkronos

Roma, 17 giu. “Tutti i miei romanzi parlano delle ambiguità che si nascondono dietro i contorni netti della legge”. Questa frase è di Scott Turow, uno dei più grandi narratori del nostro tempo, intervistato da Maria Latella nella quinta puntata de “Il potere delle idee”, in onda stasera martedì 17 giugno alle 22.35 in prima visione su Rai 5.

Dopo l’esordio fulminante con “Presunto Innocente”, Scott Turow ha dato il via al legal thriller, e con i suoi romanzi ha raggiunto un successo planetario con 30 milioni di copie vendute, tradotte in 40 lingue. I suoi libri mostrano “il cuore oscuro del sistema giudiziario americano”, dice lo scrittore , rivelandone le contraddizioni ma anche il profondo valore.