Ramy: consulenza, ‘in cellulare testimone video cancellato, recuperato solo un frame’**

Adnkronos

Milano, 27 gen. Il testimone che sostiene di aver ripreso con il cellulare le fasi finali dell’inseguimento dei carabinieri e dell’incidente in cui, a Milano, ha perso la vita Ramy Elgaml non ha mentito: il video sarebbe esistito ma è stato cancellato e non si riuscirebbe a recuperare. E’ la conclusione della consulenza firmata dal tecnico informatico Marco Tinti incaricato dai pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini di confermare o meno l’esistenza delle immagini che, a dire del teste, è stato costretto a cancellare su invito dei militari.