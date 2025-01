Ramy: procura chiede immediato per Fares, l’accusa è di resistenza (2)

Adnkronos

Il giovane Fares Bouzidi, che resta indagato per omicidio stradale insieme a un carabinieri, era alla guida “senza avere conseguito la patente di guida e dopo avere assunto sostanze stupefacenti (Thc)”. Di fronte all’alt della pattuglia del nucleo Radiomobile, avrebbe “accelerato improvvisamente” dandosi a “precipitosa fuga a velocità elevatissima per circa otto chilometri, attuando manovre pericolose per l’incolumità della persona trasportata, delle pattuglie che si erano poste al suo inseguimento (altre due auto si aggiungono alla prima, ndr) e degli utenti della strada” si legge nel capo di imputazione.

Un inseguimento iniziato “in ragione dell’atteggiamento sospetto del conducente” del T Max che, alla vista della prima pattuglia, “si era nascosto dietro un’auto in sosta in modo da facilitarsi la fuga” e aveva poi mantenuto “una velocità di gran lunga superiore rispetto ai limiti consentiti in centro città” che lo porta a percorrere via Moscova in controsenso, a scontrarsi con una gazzella all’incrocio tra via della Moscova e via Lovanio, a superare col semaforo rosso l’incrocio tra via Solferino e via Pontaccio, strada poi percorsa in controsenso, a non rispettare la luce rossa dell’incrocio tra via Fatebenefratelli e via Borgonuovo, guida a proseguire “ad elevatissima velocità lungo via Majno” rischiando di urtare le macchine in corsa e le auto parcheggiate.