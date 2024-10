Rapporto di trasparenza Q3 2024: Bitget consolida la sua posizione di quarto maggiore exchange di criptovalute

Adnkronos

VICTORIA, Seychelles, 30 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Bitget, società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo, ha pubblicato il suo rapporto di trasparenza del terzo trimestre 2024, evidenziando progressi significativi in termini di crescita degli utenti, offerta di token e iniziative strategiche.

Bitget ha raggiunto un traguardo superando i 45 milioni di utenti registrati a livello globale, posizionandosi al quarto posto tra gli exchange di criptovalute per volume di trading. La crescita della base utenti della piattaforma, aumentata del 400% rispetto all’anno scorso, è stata alimentata da un’offerta di prodotti innovativi e dall’espansione in nuovi territori.

Bitget ha listato 72 nuovi token nel terzo trimestre, superando 800 token e 900 coppie di trading spot. La piattaforma Pre-market di Bitget ha continuato ad attrarre trader early adopter, con 53.800 trader partecipanti e un volume di transazioni cumulativo di 23 milioni di dollari. Inoltre, la piattaforma PoolX di Bitget ha registrato 94.805 partecipanti, con un importo totale di token bloccati pari a $2,3 miliardi, il doppio rispetto al secondo trimestre.

Nell’ambito del suo investimento congiunto da 30 milioni di dollari con Foresight Ventures a favore dell’ecosistema The Open Network (TON), Bitget ha sostenuto la rapida espansione dei progetti basati su Telegram, tra cui DOGS, Hamster Kombat e Notcoin. Con quasi 1 miliardo di utenti Telegram in tutto il mondo, l’ecosistema TON ha visto una crescita esponenziale, rendendo Bitget un punto di ingresso vitale per gli utenti interessati ai progetti basati su TON.

Bitget ha ampliato la sua presenza nel mondo dello sport stringendo una partnership multimilionaria con LALIGA. Questa collaborazione mira ad accrescere la consapevolezza in materia di criptovalute e l’adozione del Web3 nell’Est Europa, nel Sud-Est asiatico e in America Latina, sfruttando la vasta audience globale di LALIGA per suscitare una nuova ondata di appassionati di criptovalute.

Il successo di Bitget dimostra la sua crescente influenza nel settore crypto, caratterizzata da iniziative strategiche e prodotti innovativi.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 45 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading ed altre soluzioni di trading.