Recuperati tre alpinisti, erano bloccati a oltre 2mila metri di quota sotto Torre Chianevate

Adnkronos

Udine, 4 mag. Sono stati recuperati e tratti in salvo con tre ‘verricellate’ i tre alpinisti della provincia di Udine bloccati in quota a circa 2300-2400 metri di quota, cinquanta metri sotto Torre Chianevate, nel gruppo del Cogliàns Chianevate. Fondamentale è stato l’apporto dell’Osmer Fvg, che ha previsto il profilarsi della finestra di bel tempo. A bordo dell’elicottero sono stati imbarcati due tecnici di elisoccorso del soccorso alpino.