Restyling grafico e nuovo spot TV per Frienn, il prodotto di punta di Olitalia

Roma, 27 mar. (Adnkronos/Labitalia) – Da Olitalia arriva Frienn l’olio per friggere, testato e consigliato da Apci (Associazione professionale cuochi italiani). Frienn in dialetto campano significa ‘friggendo’ e il nome è un omaggio alla grande tradizione napoletana dove la frittura è un rituale culinario pressoché quotidiano. La ricetta brevettata di Frienn è una combinazione di olio di semi di girasole alto oleico 100% italiani e antiossidanti che garantisce elevata stabilità alle alte temperature, riduce i cattivi odori e rende il fritto croccante e asciutto. La composizione di Frienn è senza olio di palma ed è stata studiata per valorizzare flavour e texture degli ingredienti, in quanto non trasferisce né colore né sapore ai cibi permettendo di apprezzare a pieno gli ingredienti della grande tradizione italiana. Può essere utilizzato per realizzare fritti dolci e salati, sia in padella che in friggitrice, anche ad aria.

Al centro di un restyling grafico e di un nuovo spot tv, Frienn è caratterizzato da un packaging di colore bianco che ne esalta l’unicità e permette al prodotto di distinguersi a scaffale dagli altri oli da frittura. Frienn ha inoltre un packaging sostenibile in quanto la bottiglia da 1 litro, così come le altre bottiglie della linea Olio di semi di Olitalia, è realizzata con 100% Pet riciclato e riciclabile proveniente da filiera controllata italiana Coripet.