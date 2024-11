Rete privata di connessione alla rete UAV basata su 5G-A, che consente di realizzare la città del futuro

Adnkronos

PECHINO, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ — Nanchino, una città antica e vivace, apre all’era dei droni a bassa quota con un nuovo approccio.

Nei cieli di Nanchino i droni stanno diventando sempre più frequenti. Svolgono compiti diversi: logistica e distribuzione efficienti, per dare nuova vitalità alle attività commerciali urbane; accurate attività di rilevamento e mappatura per fornire dati dettagliati per la progettazione e l’edilizia urbana; svolgimento di un ruolo chiave nei soccorsi di emergenza, guadagnando tempo prezioso per salvare vite umane.

Il rapido sviluppo dei velivoli senza pilota li ha gradualmente trasformati da beni di consumo a strumenti operativi industriali; questo contesto ha visto anche l’affermarsi dei velivoli senza pilota connessi in rete. I droni connessi in rete eliminano i problemi dei silos di informazioni e della trasmissione limitata delle immagini, ed estendono i segnali con l’aiuto dei segnali di rete, diventando “l’occhio del cielo” e trovando gradualmente impiego in tutti gli ambiti della vita.

Per garantire la sicurezza e l’efficienza dei voli a bassa quota dei droni connessi in rete, Nanchino ha costantemente rafforzato la costruzione di infrastrutture a bassa quota. Tenendo conto delle varie conformazioni del territorio di Nanchino, le soluzioni adottate sono progettate in base alle condizioni locali per differenziare le soluzioni di costruzione delle stazioni base nelle diverse regioni e nelle varie rotte, così da garantire la continuità dei segnali nello spazio aereo. Allo stesso tempo, vengono eseguiti numerosi esperimenti e ottimizzazioni sulle frequenze e sulle inclinazioni delle stazioni base del dominio aereo di Nanchino. Infine, l’RSRP dei segnali del dominio aereo a Nanchino è maggiore di -95 e l’SINR è maggiore di 5, il che garantisce che gli indicatori di rete in diverse aree e rotte possano soddisfare i requisiti del volo a bassa quota.

China Telecom ha creato una piattaforma cloud di gestione integrata per droni 5G basata sulle risorse di rete cloud, e-surfing nebula, incentrata sul limite e sulla fine della rete cloud. La piattaforma è dotata di un sistema di controllo del volo UAV 5G leader del settore, in grado di risolvere problemi quali il controllo remoto, immagini in tempo reale e gestione dei dati degli UAV in modalità one-stop. Si impegna a costruire una piattaforma cloud professionale per droni con controllo del volo + applicazioni industriali + servizi di intelligenza artificiale. È compatibile con tutti i tipi di UAV e rifugi e gestisce e controlla in modo unificato gli UAV integrati nella piattaforma. Grazie alla piattaforma applicativa UAV, i droni 5G possono implementare una supervisione intelligente e una gestione delle applicazioni di volo a bassa quota, il che aiuta a standardizzare le attività di volo UAV e a migliorare l’efficienza e la sicurezza della governance urbana.

Nanjing Telecom ha esplorato a fondo l’applicazione delle onde millimetriche 5G-A nel rilevamento dei droni e ha creato un sistema avanzato di monitoraggio dei voli a bassa quota per rilevare la posizione e lo stato dei velivoli in tempo reale. Al contempo, sono stati formati numerosi responsabili dei voli a bassa quota e personale tecnico, il che ha fornito un solido supporto allo sviluppo sostenibile delle industrie a bassa quota.

Sulla base della suddetta soluzione per il settore UAV, il primo UAV 5G + “Little Blue Whale” di Nanjing Public Transport è decollato ufficialmente dall’Horse Group Transfer Center e ha lanciato il suo primo volo di crociera UAV. Le applicazioni UAV negli scenari di trasporto pubblico a bassa quota integrano 5G, reti intelligenti a bassa quota e tecnologie digitali e le combinano con fattori di produzione quali veicoli, linee e stazioni per dare forma a nuove energie potenziali per lo sviluppo con una nuova produttività.

Essendo un elemento importante del sistema di modernizzazione e sicurezza tridimensionale della governance urbana, l’aviazione della polizia fornisce un supporto efficiente e intelligente alla governance urbana. Attualmente, il lavoro tradizionale della polizia si trova ad affrontare quattro problemi: in primo luogo, la mancanza di una comprensione effettiva degli scenari, in quanto tramite interfono e telefono cellulare non è possibile comprendere appieno lo scenario; in secondo luogo, c’è un ritardo nell’arrivo del personale sul posto: il personale non può raggiungere il sito rapidamente a causa di fattori ambientali e di traffico. In terzo luogo, l’efficienza artificiale è bassa in ambienti complessi e vi sono difficoltà nell’arresto, nella ricerca e nel soccorso nelle zone montuose e durante la notte. In quarto luogo, la copertura di monitoraggio fissa è limitata, vi sono aree cieche e la situazione del sito non può essere compresa tridimensionalmente. Pertanto, la navigazione della polizia riveste una grande importanza come direzione di sviluppo della nuova era della sicurezza pubblica. Dopo un lungo studio con il dipartimento di pubblica sicurezza, è stata sintetizzata una soluzione completa. Essa prevede che la piattaforma UAV venga implementata nell’intranet del dipartimento di pubblica sicurezza per realizzare la trasmissione delle immagini in tempo reale e garantire la riservatezza dei dati. Allo stesso tempo, a Nanchino vengono dispiegati rifugi a griglia e i più vicini vengono selezionati di preferenza per volare verso la stazione di polizia. Attualmente sono stati firmati con la pubblica sicurezza progetti per droni per un valore di 28 milioni di RMB.

Nanchino, la città dei droni a bassa quota, sta guidando la nuova tendenza dello sviluppo urbano con il suo fascino unico e il suo spirito innovativo. Si ritiene che, in futuro, con il continuo progresso della tecnologia e la continua espansione delle applicazioni, i droni a bassa quota porteranno a Nanchino ulteriori sorprese e opportunità.

