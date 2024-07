REYL Intesa Sanpaolo riceve l’approvazione regolamentare per la transizione della sua governance a partire dal 1° luglio 2024. François REYL entra nel Consiglio di Amministrazione e Pasha Bakhtiar diventa Direttore Generale

Adnkronos

– GINEVRA, 1 luglio 2024 /PRNewswire/ — REYL Intesa Sanpaolo ha ricevuto l’approvazione della FINMA per l’implementazione della sua nuova struttura di governance. François Reyl diventa Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca e Presidente del Comitato Strategico. Pasha Bakhtiar, attualmente Partner e Membro del Comitato Esecutivo, assume il ruolo di nuovo Direttore Generale della Banca e Presidente del Comitato Esecutivo. Il cambiamento entrerà in vigore il 1° luglio 2024.

Sotto la sua guida di François Reyl, REYL & Cie si è trasformata da dealer di titoli autorizzato con 15 dipendenti in Svizzera in una banca pienamente autorizzata con 400 dipendenti, una presenza internazionale e un’attività diversificata. Ha guidato l’incubazione di Alpian, la prima banca privata digitale della Svizzera e, nel 2021, ha avviato le trattative che hanno portato alla partnership strategica della Banca con Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking. François Reyl continuerà a supervisionare lo sviluppo delle attività strategiche del Gruppo da un punto di vista non esecutivo.

François Reyl, Socio e Direttore Generale, commenta: “Dopo 22 anni di attività esecutiva in Reyl & Cie, sono molto lieto di lasciare nelle mani di Pasha Bakhtiar il compito di garantire il proseguimento delle nostre attività operative e di sostenere lo sviluppo della strategia del Gruppo. Questa transizione è l’evoluzione logica e pianificata di REYL & Cie dalla sua integrazione nel Gruppo Intesa Sanpaolo nel 2021.”

Pasha Bakhtiar, Partner, aggiunge: “Sono molto onorato di proseguire il successo imprenditoriale di François Reyl come Direttore Generale del Gruppo e di portare il mio totale impegno nel perseguire le nostre attività ad alto valore aggiunto per tutti i nostri clienti, lavorando a stretto contatto e a beneficio di tutti gli azionisti e dei nostri colleghi.”

Creato nel 1973, REYL Intesa Sanpaolo è un istituto bancario diversificato con uffici in Svizzera (Ginevra, sede centrale, Zurigo, Lugano), in Europa (Londra, Lussemburgo, Malta) e in altre parti del mondo (Singapore, Dubai). Gestisce un patrimonio di oltre CHF 20 miliardi (oltre CHF 30 miliardi comprendendo le partecipazioni di minoranza) ed impiega circa 400 professionisti. Nel 2021 ha concluso una partnership strategica con Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, la Divisione Private del primo gruppo bancario italiano Intesa Sanpaolo, operatore europeo di primo piano. Fideuram ISPB detiene attualmente una partecipazione del 73% in REYL & Cie SA.

Sviluppando un approccio innovativo al settore bancario, REYL Intesa Sanpaolo serve una clientela d’imprenditori internazionali e investitori istituzionali tramite le linee di business Wealth Management, Corporate Finance, Asset Services ed Asset Management.