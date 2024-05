Adnkronos

– BERLINO, 14 maggio 2024 /PRNewswire/ — Al Huawei Innovative Data Infrastructure Forum 2024 di Berlino, nel suo intervento “Ridefinire l’archiviazione dati nell’era del risveglio dei dati”, il dottor Peter Zhou, vicepresidente di Huawei e presidente della linea di prodotti Huawei Data Storage, ha presentato le ultime idee di Huawei.

Secondo Zhou, l’intelligenza artificiale rivoluzionerà il processo di archiviazione tradizionale dei dati, concentrandosi non solo sulle prestazioni, sull’affidabilità e sul paradigma dei dati, ma anche sulla scalabilità, sulla sostenibilità e sulla data fabric. Nell’era del risveglio dei dati, ha aggiunto Zhou, Huawei ridefinirà l’archiviazione dati attraverso l’innovazione di sei aspetti:

Questi sei aspetti guidano la filosofia alla base del recente lancio dell’OceanStor A800 ad alte prestazioni, che rappresenta una potente aggiunta ai modelli di archiviazione della serie Huawei OceanStor A. Progettato su misura per le applicazioni IA, OceanStor A800 può aumentare l’utilizzo dei cluster IA del 30% e, per quanto riguarda le prestazioni, offre larghezza di banda e IOPS elevati, quattro e otto volte migliori rispetto ai valori di fornitori peer. OceanStor A800 supporta la scalabilità fino alla capacità di livello EB con un massimo di 512 controller, nonché la scalabilità fino a un massimo di 4.096 schede di elaborazione. In termini di risparmio di spazio e di energia, raggiunge un’eccezionale densità di archiviazione di 1 PB/U e un’efficienza energetica di 0,7 watt/TB. Fornisce inoltre un nuovo paradigma dei dati con indice vettoriale, dati tensoriali e RAG. In termini di resilienza dei dati, la precisione del rilevamento di ransomware è migliorata dal 99,9% al 99,99%. Inoltre, la funzionalità di data fabric acilita la gestione delle risorse di dati.

Allo stesso tempo, le innovazioni dei supporti di archiviazione stanno guidando lo sviluppo sostenibile. I nuovi SSD ad alta capacità di Huawei forniscono 10 volte più capacità con la stessa dimensione del disco, il che può ridurre ulteriormente il consumo energetico di un data center. Con una capacità di 128 TB per disco, i nuovi SSD consumano l’88% in meno di spazio di archiviazione e il 92% in meno di energia rispetto agli SSD del fornitore peer nell’archiviazione di ogni PB di dati.

Per essere pronte per l’intelligenza artificiale, le aziende devono essere pronte per i dati. Il file system globale Omni-Dataverse integrato nel DME rende le risorse di dati aziendali visibili, gestibili e mobili in tutte le regioni, creando così una solida base di archiviazione di data lake AI per le aziende.

Il dottor Peter Zhou ha concluso sottolineando l’impegno di Huawei nel ridefinire l’archiviazione dei dati concentrandosi sulle sfide e sulle richieste dei clienti nell’era del “risveglio” dei dati e nella costruzione di un’infrastruttura dati leader pronta per l’intelligenza artificiale, per un maggiore valore per i clienti.

