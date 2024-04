Rifiuti, Iacono (ad Hera): “Ne recuperiamo oltre 7 milioni di tonnellate”

Adnkronos

Novara, 14 apr. Un’Italia ancora più impegnata nella transizione green e nella rigenerazione delle risorse: questo il focus del talk ospitato ieri a Borgolavezzaro (Novara) nell’impianto di Aliplast, controllata del Gruppo Hera e primario operatore nazionale nel segmento delle plastiche flessibili.

“Noi siamo il primo operatore nazionale nell’ambiente per trattamento e recupero con oltre 7 milioni di tonnellate di rifiuti trattati – afferma Orazio Iacono, amministratore delegato del Gruppo Hera – Nel nostro piano industriale abbiamo previsto 1 miliardo e 700 milioni destinati all’economia circolare, quindi anche agli impianti di trattamento e recupero per la rigenerazione delle risorse per ottenere materie prime e seconde. In questo modo si dipende sempre meno dall’approvvigionamento delle materie prime vergini, favorendo quindi la decarbonizzazione e quindi un migliore risultato a favore dell’ambiente”, conclude l’ad del Gruppo Hera Iacono.

