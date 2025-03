Rifiuti, Milani (Amsa): “Milano prima in Europa per densità di cestini stradali”

Adnkronos

L'amministratore delegato di Amsa, 'la campagna 'Mettici la testa' vuole ricordare ai milanesi che i cestini vanno utilizzati per i rifiuti prodotti durante il passeggio'

Milano, 7 mar. “La campagna ‘Mettici la testa’ è mirata principalmente ai cestini, che noi chiamiamo cestoni stradali. A Milano ce ne sono circa 13mila per le strade e 10mila nei parchi. La densità di questi cestini è di 1,7 per abitante, la più alta d’Europa, solo Amsterdam si avvicina. Come dimensionamento e posizionamento ci siamo, abbiamo aumentato la frequenza di svuotamento rispetto al contratto precedente fino ad arrivare a una media di 2,2 svuotamenti al giorno”. Così Marcello Milani, amministratore delegato di Amsa, durante la presentazione della campagna ‘Mettici la Testa’, che ha preso il via a Milano con l’inaugurazione di un’installazione interattiva per portare cittadini, city users e turisti ‘dentro’ al fenomeno dell’utilizzo improprio dei cestini stradali. In piazza XXV aprile un enorme contenitore alto circa 7 metri diventa uno spazio di riflessione in cui le persone possono letteralmente ‘mettere la testa’ e osservare il problema dei conferimenti errati: “L’obiettivo della campagna -prosegue Milani- è ricordare ai milanesi che i cestini vanno utilizzati per i rifiuti prodotti in mobilità durante il passeggio e non per quelli prodotti in abitazione o esercizi commerciali”. “L’utilizzo sbagliato -avverte- comporta il veloce riempimento dei cestini e una mancanza di decoro quando traboccano. Speriamo che chi ha sbagliato rifletta sull’errore e ci dia una mano. Il lavoro che facciamo viene bene se i milanesi ci danno una mano come già stanno facendo con la raccolta differenziata. Se continuano a darci una mano noi facciamo un buon lavoro e la città risulta più pulita con l’aiuto di tutti”.

