Rifiuti: traffico illecito, Procura Milano dispone sequestro 92 mln euro

Milano, 8 apr. La Procura di Milano ha disposto un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di un importo complessivo di 92 milioni di euro, profitto del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, nei confronti di sei società. L’attività – affidata al Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trieste – sta interessando le province di Milano, Ferrara, Monza Brianza e Napoli, con l’impiego di circa 70 militari, avvalendosi del supporto tecnico-operativo del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata (Scico) della Guardia di Finanza e delle unità cinofile.

Il provvedimento costituisce l’epilogo di complesse investigazioni, iniziate nel 2024, che hanno riguardato l’operatività in Italia di un’organizzazione criminale, composta anche da persone vicine a dan camorristici, dedita al traffico illecito di rifiuti e al successivo riciclaggio dei proventi illeciti. Gli accertamenti hanno permesso di individuare una frode ambientale e fiscale volta a garantire l’approvvigionamento – in favore di due aziende di smaltimento rifiuti del Nord Italia – di materiale di scarto o di provenienza illecita (per lo più rame e alluminio). I flussi di prodotti gestiti dall’organizzazione venivano regolarizzati attraverso false fatturazioni emesse da imprese di comodo, così da celarne la provenienza illegale e deresponsabilizzare formalmente gli amministratori delle aziende di stoccaggio cessionarie, invece pienamente consapevoli dell’origine illecita della merce. Parallelamente, i pagamenti delle fatture di comodo emesse venivano trasferiti su conti correnti esteri, anche cinesi, attraverso ulteriori flussi di false fatturazioni, per inibirne l’agevole tracciabilità.