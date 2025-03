Rivoluzionare il futuro del design: Arcadis lancia ‘The Design Perspective’

Adnkronos

Arcadis presenta per la prima volta “The Design Perspective”, un piano visionario per la progettazione incentrata sulla persona, sull’innovazione e sulla sostenibilità, in un mondo in rapido cambiamento.

AMSTERDAM, 11 marzo 2025 /PRNewswire/ — Arcadis (EURONEXT: ARCAD), leader mondiale nelle soluzioni sostenibili di progettazione, ingegneria e consulenza basate sull’intelligenza, annuncia con orgoglio il lancio della sua prima previsione per il settore del design, “The Design Perspective”. Questo rapporto pionieristico fissa un nuovo punto di riferimento nel settore, offrendo strategie e soluzioni trasformative per affrontare le questioni più urgenti che oggi affliggono il settore dell’architettura, dell’ingegneria e delle costruzioni (AEC).

In un’era caratterizzata da rapidi progressi tecnologici, emergenza climatica e mutevoli esigenze sociali, “The Design Perspective” offre soluzioni praticabili per queste sfide. Basato su informazioni di mercato all’avanguardia, apprendimento intersettoriale e lungimiranza pratica, evidenzia tendenze emergenti come l’ottimizzazione della progettazione basata sull’intelligenza artificiale, la costruzione modulare per l’efficienza dei costi e l’architettura rigenerativa in armonia con la natura. Il rapporto esamina inoltre il modo in cui tecnologie come la realtà aumentata (AR) e il Building Information Modeling (BIM) stanno rivoluzionando la collaborazione lungo tutta la filiera AEC.

Mansoor Kazerouni, direttore globale di architettura e urbanistica presso Arcadis, commenta:

“Il nostro settore vive un momento cruciale. “The Design Perspective” è più di una previsione: è un modello per l’innovazione. Va oltre l’analisi delle tendenze, per fornire quadri pratici e applicazioni per il mondo reale che integrano i principi di progettazione incentrati sulla persona con la tecnologia e la sostenibilità.

Dalla lotta alla carenza di manodopera con strumenti basati sull’intelligenza artificiale alla progettazione di infrastrutture resilienti ai cambiamenti climatici, questo rapporto incoraggia i decisori ad adottare strategie di progettazione trasformativa che non solo risolvono le sfide odierne, ma creano anche spazi resilienti, adattabili e incentrati sulla persona che definiranno il prossimo decennio.

Che si tratti di un architetto che sta progettando edifici di nuova generazione o di un politico che dà forma alle infrastrutture urbane, “The Design Perspective” fornisce spunti concreti per agire con sicurezza”.

I temi chiave esplorati in The Design Perspective includono:

