Riyadh Air e il direttore creativo saudita Ashi presentano una collezione straordinaria alla settimana della moda di Parigi

– RIYADH, Arabia Saudita, 29 giugno 2024 /PRNewswire/ — Riyadh Air, la nuova compagnia aerea di livello mondiale dell’Arabia Saudita, interamente posseduta dal Fondo di investimento pubblico (PIF), in collaborazione con lo stilista saudita Ashi, fondatore della casa di moda parigina ASHI Studio, ha presentato alla settimana della moda di Parigi la sua prima collezione di moda in assoluto.

La compagnia aerea è scesa in passerella con stile presentando nella capitale mondiale della moda la sua straordinaria nuova collezione lifestyle per i membri dell’equipaggio in prima linea. L’esclusiva linea di moda comprende decine di look maschili e femminili, di cui 15 svelati durante la settimana della moda più prestigiosa dell’anno. I lussuosi concept di Riyadh Air presentati a Parigi comprendono capispalla senza tempo in cashmere, abiti e pantaloni in pregiata lana, calzature personalizzate in pelle, orecchini di ametista e iconici cappelli a bustina, tutti ispirati alla moda delle compagnie aeree degli anni ’50, ampiamente considerata come l'”età dell’oro” nel settore dell’aviazione, ma con uno stile audace e moderno per un marchio orientato al futuro.

Riyadh Air e Lucid, produttore dei veicoli elettrici più avanzati al mondo, hanno colto l’occasione durante la Settimana dell’Haute Couture a Parigi anche per riaffermare il loro impegno condiviso per il trasporto sostenibile e le pratiche eco-compatibili. Lucid e Riyadh Air hanno una partnership innovativa con una visione condivisa per il futuro del trasporto sostenibile, esplorando la collaborazione attraverso flussi di co-marketing, commerciali e operativi per gli ospiti.

Ashi ha lavorato con tonalità di colore completamente nuove per i look, tra cui lo chic ed elegante Ametista elettrico per l’abbigliamento femminile e Ametista scuro per l’abbigliamento da uomo; il lancio dell’intera collezione è previsto per l’inizio del prossimo anno. Le tonalità dell’ametista rendono omaggio ai campi di lavanda dell’Arabia Saudita e affondano le radici nel colore primario di Riyadh Air. Ashi si è ispirato alla livrea dell’aereo Riyadh Air per proporre colori completamente personalizzati per questa nuova collezione senza tempo. Sono stati inoltre attentamente selezionati per completare gli interni delle cabine che verranno svelati entro fine anno.

Sulla passerella sono stati presentati dieci look da donna, ognuno dei quali era completato da accessori come scarpe e cappelli caratteristici. Durante la sfilata sono stati svelati anche cinque look maschili.

Ashi ha incluso gli elementi distintivi di Riyadh Air all’interno dei suoi modelli, come l’iconico baldacchino che si trova nel marchio Riyadh Air, e li ha inseriti nelle linee, nelle ombre e nelle silhouette della nuova linea di moda. I cappotti e le giacche indossati durante il lancio di Parigi includono anche le stesse linee moderne visibili sul logo Riyadh Air.

Il CEO di Riyadh Air, Tony Douglas, ha dichiarato: “È stata un’occasione unica per Riyadh Air e dimostra quanta strada abbiamo fatto in un breve lasso di tempo. Il fatto che una compagnia aerea start-up presenti la sua nuova collezione di moda durante la settimana dell’alta moda a Parigi dimostra quale impatto Riyadh Air stia avendo a livello globale. Lavorare con Ashi su questi modelli è stata un’esperienza straordinaria per tutti noi; siamo tutti molto fieri di poter presentare le creazioni e l’intera collezione all’inizio del prossimo anno. Non abbiamo dubbi che la linea di moda sarà presto riconoscibile alle persone di tutto il mondo e che i modelli lasceranno un ricordo indelebile sui nostri ospiti, grazie agli orgogliosi membri dell’equipaggio che li indosseranno. Guardando i capi da vicino, si nota il livello di dettaglio e complessità che Ashi ha incluso, un approccio assolutamente in linea con i nostri valori e con l’attenzione ai dettagli di Riyadh Air.”

Ashi, fondatore e direttore creativo di ASHI STUDIO, ha dichiarato: “Disegnare per la nuova compagnia aerea nazionale dell’Arabia Saudita ha avuto un grande impatto su di me, consapevole che con questa iniziativa lasciamo un segno nella storia. La moda e l’aviazione hanno visto varie collaborazioni in passato, ma il suo apice risale a oltre 50 anni fa: sono stato felice di poter trarre ispirazione da quel periodo. Si tratta di una collaborazione straordinaria in cui la moda contribuisce a rendere moderna una compagnia aerea con look assolutamente unici. Ciò dimostra che Riyadh Air non ha limiti e che il lusso e l’attenzione ai dettagli sono fondamentali in ogni aspetto dell’esperienza. È un altro primato per Riyadh Air e sono orgoglioso di collaborare con la compagnia aerea”.

