Robinhood acquisterà Bitstamp

Adnkronos

Questa acquisizione porterà a Robinhood il sistema di exchange di criptovalute di Bitstamp diffuso su scala globale, con clienti retail e istituzionali in tutta l’UE, il Regno Unito, gli Stati Uniti e l’Asia.

Questa fusione strategica consente a Robinhood di migliorare la propria posizione per espandersi al di fuori degli Stati Uniti, apportando all’azienda un’attività istituzionale affidabile e prestigiosa.

La conclusione dell’operazione è prevista per la prima metà del 2025, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni delle autorità di regolamentazione.

MENLO PARK, California, June 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Robinhood Markets, Inc. (“Robinhood”) ha concluso un accordo per l’acquisizione di Bitstamp Ltd. (“Bitstamp”), un exchange di criptovalute globale. Bitstamp è stata fondata nel 2011 e ha sedi in Lussemburgo, Regno Unito, Slovenia, Singapore e Stati Uniti.

L’acquisizione di un exchange globale accelererà in modo significativo l’espansione a livello mondiale di Robinhood Crypto. Bitstamp detiene oltre 50 licenze e registrazioni attive in tutto il mondo e porterà a Robinhood clienti dall’UE, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti e dall’Asia.

Questa acquisizione rappresenterà la prima attività istituzionale di Robinhood. Bitstamp è stata scelta dai suoi clienti istituzionali per l’affidabilità nell’esecuzione delle transazioni, la profondità dei portafogli ordini e la connettività API ai vertici del settore. Con le altre offerte istituzionali di Bitstamp, come la soluzione “white label” Bitstamp-as-a-service, il prestito istituzionale e lo staking, Robinhood entrerà nel settore con relazioni attive e consolidate, infrastrutture e prodotti leader del settore. Il principale exchange spot di Bitstamp, con oltre 85 attività negoziabili e prodotti come lo staking e il prestito, migliorerà l’offerta di Robinhood nel settore delle criptovalute.

Johann Kerbrat, Direttore Generale di Robinhood Crypto, ha dichiarato: “L’acquisizione di Bitstamp è un passo importante nella crescita della nostra attività nel settore delle criptovalute. L’exchange globale di Bitstamp, altamente affidabile e di lunga data, ha dimostrato resilienza attraverso i vari cicli di mercato. Unendo perfettamente l’esperienza del cliente con la sicurezza in tutte le aree geografiche, il team di Bitstamp ha stabilito una delle più solide reputazioni tra gli investitori di criptovalute retail e istituzionali. Grazie a questa fusione strategica, avremo una posizione migliore per espandere la nostra presenza al di fuori degli Stati Uniti e dare il benvenuto di Robinhood ai clienti istituzionali”.

JB Graftieaux, CEO di Bitstamp, ha dichiarato: “In qualità di exchange di criptovalute più longevo al mondo, Bitstamp è considerato una delle piattaforme di criptovalute più affidabili e trasparenti a livello globale. Portare la piattaforma e l’esperienza di Bitstamp nell’ecosistema di Robinhood offrirà agli utenti un’esperienza di trading migliorata, con un impegno costante per la conformità, la sicurezza e la centralità del cliente”.

Il team di Bitstamp unirà le proprie forze a quelle di Robinhood, favorendo la collaborazione, l’innovazione e la condivisione delle conoscenze in tutti i continenti. I clienti di Robinhood e Bitstamp possono aspettarsi lo stesso livello di servizio, sicurezza e affidabilità e, proseguendo nel nostro cammino, ci impegniamo a mantenere la trasparenza durante questo processo.

Robinhood prevede che il corrispettivo finale della transazione sarà di circa 200 milioni di dollari in contanti, subordinatamente ai consueti adeguamenti del prezzo di acquisto. L’acquisizione è subordinata alle consuete condizioni di chiusura, comprese le approvazioni delle autorità di regolamentazione, e la sua conclusione è prevista per la prima metà del 2025. Barclays Capital Inc. è stato il consulente finanziario esclusivo di Robinhood. Galaxy Digital Partners LLC è stato consulente finanziario esclusivo di Bitstamp.

Nota cautelativa in merito alle dichiarazioni previsionali

Questo post contiene dichiarazioni previsionali, anche in relazione al nostro accordo per l’acquisizione di Bitstamp e alle nostre attuali aspettative in merito al corrispettivo finale e alla tempistica dell’accordo. Le nostre dichiarazioni previsionali sono soggette a una serie di rischi, incertezze, ipotesi e altri fattori, noti e sconosciuti, che possono determinare una differenza sostanziale tra i nostri effettivi risultati futuri, le nostre prestazioni o le nostre realizzazioni e qualsiasi risultato futuro espresso o implicito in questa comunicazione. I fattori che contribuiscono alla natura incerta delle nostre dichiarazioni previsionali includono, tra gli altri, il rischio che i cambiamenti nelle condizioni commerciali, economiche o politiche che hanno un impatto sui mercati finanziari globali, o un evento di mercato sistemico, possano danneggiare la nostra attività; la difficoltà di conformarsi a un contesto normativo ampio, complesso e mutevole e la necessità di adattare il nostro modello aziendale in risposta a leggi e regolamenti nuovi o modificati; e la volatilità dei prezzi delle criptovalute e dei volumi di scambio. Poiché alcuni di questi rischi e incertezze non possono essere previsti o quantificati e alcuni sono al di fuori del nostro controllo, non è opportuno fare affidamento sulle nostre dichiarazioni previsionali come previsioni di eventi futuri. Maggiori informazioni sui rischi e le incertezze potenziali che potrebbero influenzare la nostra attività e i nostri risultati finanziari sono incluse nella Parte II, Voce 1A della nostra Relazione trimestrale sul Modulo 10-Q per il trimestre concluso il 31 marzo 2024, nonché in altri nostri documenti depositati presso la SEC, disponibili sul sito web della SEC all’indirizzo www.sec.gov. Ad eccezione di quanto diversamente indicato, tutte le dichiarazioni previsionali sono aggiornate alla data della presente comunicazione e si basano sulle informazioni e sulle stime di cui disponiamo in questo momento. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge, non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare le dichiarazioni contenute nella presente comunicazione, sia a seguito di nuove informazioni, eventi futuri, cambiamenti di circostanze o per altri motivi. Si consiglia di leggere questo post con la consapevolezza che i risultati, le prestazioni, gli eventi e le circostanze effettivi potrebbero essere materialmente diversi da quelli che noi prevediamo.