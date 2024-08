RoboMarkets migliora le condizioni di trading sulla piattaforma R StocksTrader: rimozione delle commissioni, ampliamento dell’elenco delle azioni e nuove API di trading

Adnkronos

LIMASSOL, Cipro, 23 agosto 2024 /PRNewswire/ — RoboMarkets è orgogliosa di annunciare importanti aggiornamenti alla piattaforma R StocksTrader, che mirano a migliorare l’esperienza di investimento dei nostri clienti. Questi aggiornamenti comprendono la semplificazione delle condizioni di trading, l’ampliamento dell’elenco delle azioni disponibili e il lancio di una moderna API di trading.

1. Eliminazione delle commissioni e approccio aggiornato agli spread

RoboMarkets sta eliminando tutte le commissioni di piazzamento degli ordini sulla piattaforma R StocksTrader come parte del nostro impegno a fornire le migliori condizioni di trading. I clienti possono ora acquistare azioni senza incorrere in commissioni minime elevate, rendendo più fattibili anche i piccoli investimenti. Invece delle commissioni, le nostre spese per l’esecuzione degli ordini saranno incorporate nello spread di mercato , ovvero la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita. Il markup dello spread non supererà lo 0,3% del valore delle azioni e dei CFD sulle azioni, in linea con i migliori standard di mercato. Le nuove condizioni di trading entreranno in vigore il 2 settembre 2024.

2. Elenco di azioni ampliato: oltre 150 nuovi strumenti

RoboMarkets ha ampliato in modo significativo l’elenco dei titoli disponibili per il trading aggiungendo oltre 150 nuovi strumenti. Tra le nuove aziende aggiunte ci sono:

– Reddit Inc. – un social network e sito web di notizie in cui gli utenti possono condividere e valutare i contenuti.

– Artiva Biotherapeutics Inc. – azienda biotecnologica specializzata nella terapia del cancro.

– Asana, Inc. – sviluppatore di una piattaforma di gestione del lavoro.

– Y-mAbs Therapeutics, Inc. – azienda biofarmaceutica che sviluppa anticorpi per il trattamento del cancro.

I clienti possono ora diversificare i loro portafogli di investimento aggiungendo le azioni delle più grandi aziende del mondo.

3. Lancio dell’API di trading

RoboMarkets sta lanciando un’API di trading sulla piattaforma R StocksTrader, consentendo ai clienti di operare con algoritmi, collegare applicazioni e creare servizi personalizzati. L’API è adatta per sviluppare e testare strategie su conti reali e demo, supportando il trading di azioni, CFD, valute e altri strumenti attraverso un’unica interfaccia. Questa soluzione è ideale per i trader e i fondi sia retail che istituzionali.

Ulteriori informazioni e la documentazione dell’API sono disponibili qui.

Siamo certi che questi cambiamenti aiuteranno i nostri clienti a raggiungere nuovi traguardi negli investimenti e nel trading. Grazie per aver scelto RoboMarkets!

