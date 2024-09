Roborock ridefinisce il futuro della pulizia automatizzata a IFA 2024: svelate in anteprima mondiale nuove tecnologie smart per la casa

Adnkronos

BERLINO, 5 settembre 2024 /PRNewswire/ — Roborock, leader mondiale nella robotica domestica ultra-intelligente progettata per semplificare la vita quotidiana, ha svelato oggi, nel corso di IFA 2024, cinque nuovi modelli di dispositivi di pulizia smart per la casa, proseguendo così le celebrazioni del decimo anniversario del marchio.

Dedicata a migliorare la vita degli utenti attraverso soluzioni intelligenti che incarnano un approccio incentrato sull’utente, questa variegata gamma include aspirapolvere robot innovativi, aspirapolvere senza fili e una lavasciuga intelligente, tutti dotati di tecnologie rivoluzionarie:

“Siamo entusiasti di guidare un cambiamento rivoluzionario nella pulizia smart della casa con la presentazione dei nostri ultimi prodotti a IFA 2024”, ha dichiarato Quan Gang, presidente di Roborock. “Quest’anno segna una pietra miliare significativa poiché celebriamo il decimo anniversario di Roborock. In questa decade, ci siamo evoluti da start-up visionaria ad azienda leader globale nella tecnologia smart per la casa, spingendo costantemente i limiti dell’innovazione per migliorare l’esperienza di pulizia. Guardando al futuro, il nostro impegno rimane costante nel potenziare la vita dei nostri utenti con soluzioni intelligenti che rappresentano la nostra filosofia centrata sull’utente. Le ultime novità di prodotto riflettono il nostro percorso e la continua dedizione all’eccellenza, ridefinendo cosa significa mantenere un ambiente di vita pulito e armonioso.”

Roborock Qrevo Curv e Qrevo Edge: raggiunti nuovi standard con il primo telaio AdaptiLift del settore e il rivoluzionario duplice sistema anti-grovigli

Roborock Qrevo Curv e Qrevo Edge introducono una novità assoluta nel settore: il telaio AdaptiLift, che incorpora un controllo a tre ruote regolabile in modo indipendente (con le ruote principali a sinistra e destra e una terza ruota omnidirezionale), permettendo a questi modelli di raggiungere dinamicamente fino a 10mm in altezza. Questo aspetto migliora notevolmente la capacità di pulire vari tipi di pavimento in diversi ambienti domestici, estendendo la copertura della pulizia per includere tappeti a pelo medio-lungo, e superando anche soglie a doppio livello fino a 4 cm di altezza, stabilendo così un nuovo riferimento per il settore.

L’introduzione dell’innovativo duplice sistema anti-grovigli distingue Roborock Qrevo Curv e Qrevo Edge, integrando una rivoluzionaria spazzola principale DuoDivide e una spazzola laterale FlexiArm ad arco.

La spazzola principale DuoDivide è composta da due rulli con setole corte e lame a spirale, progettate per indirizzare efficacemente i capelli verso l’ingresso del cestino della polvere, senza aggrovigliarsi. Questo design unico impedisce efficacemente ai capelli di accumularsi attorno alle spazzole o alle estremità, raggiungendo un tasso di aggrovigliamento pari allo 0% e un tasso di rimozione di capelli e detriti del 100% come certificato dall’ente di ricerca SGS.

Dotati di una potente aspirazione HyperForce da 18.500Pa e della tecnologia FlexiArm che presenta un sistema estendibile sia per la spazzola laterale che per il mocio sul lato destro, questi aspirapolvere robot assicurano una pulizia meticolosa, raggiungendo senza problemi i bordi e aumentando significativamente l’efficienza della pulizia. Entrambi i modelli sono dotati della stazione di ricarica multifunzionale 3.0, che incorpora funzioni di lavaggio del mocio a 75°C, rimuovendo oltre il 99,99% dei batteri sui moci rotanti.

Realizzato con un armonioso mix di estetica e funzionalità per affrontare senza sforzo compiti di pulizia complessi, il Roborock Qrevo Curv si distingue per la sua esclusiva stazione di ricarica all-in-one che si integra perfettamente con il design elegante e arrotondato dell’aspirapolvere.

Roborock Qrevo Slim: l’aspirapolvere robot con sistema di navigazione 3D ToF più sottile del settore, per un sistema avanzato di navigazione e di riconoscimento ostacoli

Prende il via una nuova era nella pulizia domestica con Roborock Qrevo Slim, l’aspirapolvere robot con sistema di navigazione 3D ToF più sottile del settore, dotato di tecnologia avanzata di navigazione e riconoscimento degli ostacoli, il tutto racchiuso in un dispositivo di soli 8,2 cm di altezza. Questo device all’avanguardia offre una portata ineguagliabile per una pulizia impeccabile sotto i mobili e nelle aree difficili da raggiungere.

Il sistema StarSight™Autonomous di Roborock Qrevo Slim è dotato della tecnologia 3D ToF a doppio laser, prima nel settore[2], formando un array laser ad alta densità con oltre 21.600 punti di rilevamento e una frequenza di campionamento di 38.400Hz, insieme a una fotocamera intelligente RGB, per garantire una navigazione precisa e il riconoscimento degli ostacoli. La tecnologia è il risultato di oltre cinque anni di collaborazione tra Roborock, Infineon, pmd e OFlim ed è ora entrata in produzione di massa.

“La stretta collaborazione con Roborock è un ottimo esempio di come le nostre tecnologie innovative per i semiconduttori si traducano in benefici per il consumatore finale”, ha dichiarato Andreas Kopetz, Vice President Ambient Sensing presso Infineon. “Siamo orgogliosi che la soluzione ibrida ToF REAL3™ di Infineon stia supportando Roborock, mentre fa il suo ingresso in una nuova era di robot di pulizia sottili e ad alte prestazioni, a partire da Qrevo Slim,Il primo e più sottile robot aspirapolvere con navigazione 3D ToF a doppio laser del settore.”

Caratterizzato da ineguagliabili capacità di mappatura, Roborock Qrevo Slim rappresenta un nuovo punto di riferimento nel settore, catturando meticolosamente i dati di altezza e profondità. La comprensione degli spazi permette a Roborock Qrevo Slim di navigare con la massima precisione ed efficacia tra gli ostacoli, riconoscendo e interfacciandosi con facilità con 73 tipi di ostacoli. Degna di nota è la rapida risposta a ostacoli inaspettati come gli animali domestici; quando li incontra, il dispositivo interrompe intelligentemente la sua spazzola principale e regola la traiettoria in rapporto ai pelosetti di casa, garantendo loro pace e serenità.

Dotato della spazzola FlexiArm e del mocio laterale estensibile, della potente spazzola DuoRoller Riser e di un’aspirazione da 11.000Pa, Roborock Qrevo Slim garantisce un’eccellente performance di pulizia. Abbinato alla stazione di ricarica multifunzionale 3.0, ora aggiornata, è dotato di una funzione di lavaggio del mocio potenziata e di un’elevata capacità di auto-pulizia. Il dispositivo offre inoltre un’esperienza di pulizia a un livello completamente nuovo, completamente ‘hands-free’ e con maggiore potenza e intelligenza.

Roborock H5: aspirapolvere senza fili di precisione, potente e con filtraggio avanzato. L’azienda ha inoltre presentato Roborock H5, un aspirapolvere portatile senza fili, che combina una potente aspirazione con un filtraggio avanzato in un design sottile e leggero. Roborock H5 vanta una potenza di aspirazione di 158AW e pesa solo 1,82 kg, comprensivi della mini spazzola motorizzata integrata. Dispone di una sofisticata tecnologia di separazione della polvere a nove cicloni e di un sistema di filtraggio a cinque stadi, capaci di assicurare un livello di pulizia senza pari per la tua casa.

Roborock Zeo Lite: lavaggio e asciugatura innovativi con la prima tecnologia Zeo-cycle™ al mondo. Espandendosi ulteriormente nelle soluzioni di pulizia smart per la casa, Roborock presenta il Roborock Zeo Lite, una lavasciuga intelligente all-in-one. Questo modello presenta la prima tecnologia di asciugatura Zeo-cycle™ al mondo, che utilizza la superiore capacità di assorbimento del vapore acqueo di Zeo Lite per proteggere i tessuti delicati senza eccessivo calore. Questa asciugatura a temperatura moderata, controllata dall’IA, cattura efficacemente l’umidità, garantendo una cura ottimale dei tessuti.

Roborock Zeo Lite vanta una grande capacità, gestendo 10 kg per il lavaggio e 6 kg per l’asciugatura, completando un ciclo completo in soltanto un’ora, senza la necessità di trasferire il bucato in un altro dispositivo. Con 27 modalità di lavaggio e asciugatura personalizzabili, accessibili attraverso l’app Roborock, questo sistema intelligente automatizza la gestione dell’acqua e dell’asciugatura così come la distribuzione automatica del detersivo in base al peso del carico, garantendo un’esperienza di lavaggio dei capi efficiente e automatizzata.

Prezzi e disponibilità per il mercato italiano

Roborock Qrevo Curv In Italia, Roborock Qrevo Curv sarà disponibile su Amazon e nello store online di Roborock a partire dal 9 settembre con un prezzo suggerito di 1.499,99 €. In fase di lancio sarà offerto ad un prezzo in promozione che verrà comunicato successivamente.

Roborock Qrevo Edge Informazioni su prezzi e disponibilità verranno fornite successivamente.

Roborock Qrevo Slim Disponibile in Italia a partire da ottobre ad un prezzo suggerito al pubblico di € 1299,99. Date di disponibilità e canali saranno comunicati successivamente

Roborock H5 Sarà disponibile in italia su Amazon e sullo store online di Roborock a partire dal 9 settembre ad un prezzo suggerito di 299,99 €. In fase di lancio sarà offerto ad un prezzo in promozione che verrà comunicato successivamente.

Roborock Zeo Lite Sarà disponibile solo sul mercato tedesco, altre informazioni verranno fornite successivamente.

Schede tecniche e immagini di prodotto sono disponibili a questo link.

Informazioni su Roborock Roborock è il marchio leader nel settore della pulizia intelligente, rinomato per le sue soluzioni di pulizia smart. Con l’obiettivo di diventare un leader mondiale nel settore degli elettrodomestici intelligenti, Roborock arricchisce la vita delle persone con il suo innovativo portfolio di aspirapolvere e lavasciuga robot e cordless. Radicate in un approccio incentrato sull’utente, le soluzioni del marchio, basate su ricerca e sviluppo, soddisfano le diverse esigenze di pulizia in oltre 15 milioni di case in più di 170 Paesi. Dal proprio headquarter a Pechino e dalle filiali strategiche in mercati chiave come Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Germania e Corea del Sud, Roborock si impegna a rafforzare la propria presenza sul mercato mondiale.

Per maggiori informazioni: https://it.roborock.com/

E’ possibile visitare le pagine social italiane di Roborock, presente su Facebook e Instagram.

[1] In base alle ricerche condotte dal produttore al 1° settembre 2024, nella categoria dei robot aspirapolvere con navigazione ToF 3D

[2] Roborock è stata la prima nel settore dei robot aspirapolvere a implementare la funzionalità ToF 3D utilizzando un approccio a doppio trasmettitore, una tecnologia lanciata ufficialmente all’inizio del 2024.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2497425/Roborock_Qrevo_Slim___Lifestyle__5.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2497426/Roborock_Qrevo_Curv___Lifestyle__7.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2447318/4893927/Roborock_Logo_Horizontal_Lockup_RGB__Full_Color_Logo.jpg