Rockwell Automation e Microsoft annunciano all’Hannover Messe 2024 significative integrazioni tecnologiche che collegano il mondo industriale fisico e digitale

Il sodalizio consentirà di realizzare fabbriche intelligenti semplificando la complessità e aiutando i clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e l’eccellenza operativa

DUSSELDORF, Germania, 22 aprile 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato che sta lavorando con Microsoft a tre significative innovazioni tecnologiche che verranno esposte alla Hannover Messe, dal 22 al 26 aprile.

“La collaborazione di Rockwell Automation con Microsoft rispecchia una visione condivisa volta a creare e fornire le migliori soluzioni per potenziare il futuro delle operazioni industriali”, ha affermato Nicole Denil, global vice president, market access di Rockwell Automation. “Semplifichiamo la complessità del modo in cui produttori progettano, gestiscono e mantengono le loro aziende e responsabilizzano il loro personale. Coloro che visiteranno la postazione di Rockwell presso lo stand di Microsoft all’Hannover Messe vedranno come Rockwell Automation aiuta i produttori leader a livello globale a ridurre gli sprechi nelle loro operation e a raggiungere obiettivi di sostenibilità attraverso soluzioni industriali ottimizzate.”

Con le soluzioni edge e cloud FactoryTalk di Rockwell Automation, i produttori uniscono soluzioni di intelligenza artificiale, IoT e di automazione per consentire a persone, processi e tecnologia di operare senza soluzione di continuità tra ambienti fisici e digitali. Con l’approccio cloud adattivo di Microsoft Azure, le aziende di produzione possono unificare e ottimizzare team, siti e sistemi isolati e, allo stesso tempo, scalare applicazioni e informazioni approfondite. Insieme, Rockwell Automation e Microsoft forniranno soluzioni di trasformazione industriale all’avanguardia lungo tutta la catena del valore, rapidamente e su larga scala, con progettazione assistita dall’intelligenza artificiale, con dati connessi e ottimizzazione agile della produzione.

Inoltre, la recentemente annunciata collaborazione tra NVIDIA, Rockwell e Microsoft consente la creazione, gestione in tempo reale e simulazione di digital twin che saranno accelerati dall’uso degli strumenti assistiti dall’intelligenza artificiale di Microsoft e della tecnologia cloud.

Infine, con l’integrazione di Plex, il sistema di esecuzione della produzione (MES) di Rockwell Automation con FactoryTalk® DataMosaix™ e Microsoft Cloud for Manufacturing, i produttori beneficiano di strumenti trasformativi di intelligenza artificiale (IA) che aiutano a promuovere produttività, sicurezza e qualità. Questi strumenti si concentrano sulla risoluzione dei problemi di qualità con azioni correttive e analisi delle cause alla radice.

Queste tecnologie chiave insieme a molte altre saranno esposte presso la postazione di Rockwell all’interno dello stand Microsoft presso l’Hannover Messe, padiglione 17, stand G06.

Dare vita alla fabbrica intelligente

Esposizioni innovative dimostrano come i digital twin integrati e l’intelligenza artificiale generativa accelerino il time-to-market man mano che le organizzazioni e i sistemi crescono. Un’esposizione illustra come collegare asset digitali e fisici per fabbriche intelligenti autonome. Viene utilizzata la progettazione digitale con simulazione differenziata del digital twin e l’intelligenza artificiale tramite FactoryTalk Design Studio Copilot per semplificare l’esperienza del cliente nelle operazioni industriali.

In mostra anche la simulazione di un digital twin relativa a un processo di ispezione della qualità, ispirata al cliente Nestlé di Rockwell Automation. La simulazione digitale è completata da un’installazione fisica di smistamento dei prodotti e di movimentazione autonoma dei materiali per l’imballaggio. Lo smistamento della linea di produzione è rappresentato tramite un digital twin della fabbrica, che imita la produzione di uno dei prodotti Nestlé.

Un OTTO 100, un robot mobile autonomo (AMR) di OTTO Motors by Rockwell Automation, mostrerà il movimento dei materiali confezionati attraverso la fabbrica, evidenziando come la movimentazione automatizzata dei materiali possa contribuire a migliorare la produttività e le risorse dei dipendenti. La sezione finale del sistema mostra dashboard analitiche di produzione in Microsoft Azure, evidenziando dati in tempo reale contestualizzati in uscita verso il cloud.

“I produttori sono sempre alla ricerca di modi per promuovere la modernizzazione, ottimizzare l’efficienza e ridurre i costi”, ha affermato Dominik Wee, corporate vice president, manufacturing and mobility di Microsoft. “Combinando le capacità di intelligenza artificiale e la piattaforma cloud affidabile di Microsoft con le soluzioni di automazione industriale di Rockwell Automation, le aziende industriali disporranno degli strumenti necessari per accelerare questi obiettivi e creare le fabbriche intelligenti del futuro”.

Dare luce alla potenza dell’approccio cloud adattivo di Azure

Rockwell Automation è anche parte integrante dell’esposizione di punta di Microsoft alla Hannover Messe, dove i partecipanti entreranno in un ambiente di progettazione, gestione e manutenzione per le fabbriche del futuro. Qui i produttori potranno sperimentare come ottenere un’ottimizzazione agile della produzione, un processo decisionale potenziato dall’intelligenza artificiale e una trasformazione all’avanguardia ripetibile su larga scala, utilizzando un approccio cloud adattivo per unificare persone, dati e sistemi. Per trasformare questa visione in realtà, Microsoft si avvale di diverse soluzioni hardware e software di Rockwell Automation, oltre che di tecnologie dell’ecosistema Rockwell Automation PartnerNetwork™

Informazioni su Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), è un leader globale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise® nelle imprese industriali, visita www.rockwellautomation.com.

