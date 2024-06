Rockwell Automation presenta la produzione di batterie intelligenti al Battery Show Europe

Adnkronos

DÜSSELDORF, Germania, 11 giugno 2024 /PRNewswire/ — Rockwell Automation, Inc., la principale azienda mondiale di automazione industriale e trasformazione digitale, ha annunciato oggi la propria partecipazione al Battery Show Europe, in programma a Stoccarda, Germania, dal 18 al 20 giugno.

In occasione di questa attesissima fiera, l’azienda presenterà le sue più recenti soluzioni, che guidano la produzione di batterie intelligenti di prossima generazione. Rockwell Automation è leader nell’accelerare i progressi nella produzione di batterie. Allo stand 9-G20 i visitatori potranno esplorare soluzioni innovative che stanno trasformando le operazioni di fabbricazione in questo segmento, dal collegamento delle apparecchiature e l’integrazione degli impianti con i sistemi aziendali, fino all’abilitazione del passaporto digitale delle batterie lungo tutta la supply chain.

I dirigenti del settore e gli specialisti tecnologici di Rockwell Automation saranno a disposizione per dimostrare come possono aiutare i produttori di batterie a rivoluzionare le attività e a realizzare operazioni intelligenti, flessibili e a basso costo in gigafabbriche ben posizionate per il futuro.

“La domanda in crescita esponenziale e la tecnologia in rapida evoluzione sono tra le maggiori sfide che i produttori di batterie si trovano ad affrontare. Di conseguenza le gigafabbriche devono essere progettate in modo da consentire un avvio, un ramp-up e una trasformazione, all’insegna della rapidità”, ha dichiarato Peter Mair, principal, director EMEA auto and Tyre EV di Rockwell Automation. “Siamo qui per aiutare i nostri clienti a orientarsi in questo percorso e raggiungere nuovi livelli di produttività, qualità e sostenibilità”.

L’offerta di Rockwell Automation include trasportatori intelligenti, soluzioni intralogistiche, soluzioni di connettività end-to-end per apparecchiature di produzione, tecnologia digital twin per il ramp-up degli impianti, software MES (Manufacturing Execution System) per una gestione efficiente della produzione e strumenti di visualizzazione dei dati per una migliore interazione uomo-macchina.

“Rockwell Automation è impegnata a connettere non solo le apparecchiature, ma anche i processi, e a dare alle persone la possibilità di ottenere maggiori informazioni”, ha commentato Mair. “Le nostre soluzioni di manufacturing execution system sono il cuore pulsante di qualsiasi progetto produttivo, permettendo di connettere sia il piano operativo che quello gestionale, per abilitare una convergenza di successo tra operazioni OT e IT per varie iniziative, come il miglioramento continuo dell’OEE, la qualità, la riduzione degli sprechi e del consumo di energia”.

Rockwell Automation fornisce anche software e piattaforme su cloud, per la riduzione dei costi in tutti i settori industriali. Queste soluzioni consentono un’integrazione senza soluzione di continuità dal piano fabbrica al cloud e semplificano la gestione della produzione in tempo reale.

Rockwell Automation e un partner digitale globale stanno inoltre attivando soluzioni operative di passaporto digitale per le batterie, a garanzia della tracciabilità lungo tutte le supply chain, dalla miniera alla stazione di spedizione, in oltre 80 paesi. È un’iniziativa che sottolinea l’impegno dell’azienda nel creare valore e fare la differenza nel mercato delle batterie.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) è un leader globale nell’automazione industriale e nella trasformazione digitale. Connettiamo l’immaginazione delle persone con il potenziale della tecnologia per espandere ciò che è umanamente possibile, rendendo il mondo più produttivo e sostenibile. Rockwell Automation, che ha sede a Milwaukee, nel Wisconsin, conta circa 29.000 dipendenti pronti a risolvere problemi, a supporto dei clienti in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni su come stiamo dando vita alla Connected Enterprise nelle imprese industriali visitare il sito http://www.rockwellautomation.com.

