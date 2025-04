Roma, a fuoco abitazione ad Albano: morto 69enne

Adnkronos

Roma, 10 apr. I vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 6 di oggi, in via Firenze ad Albano laziale (Roma), per un incendio di una abitazione al piano terra di una palazzina di due piani. All’arrivo dei soccorritori, è stata tratta in salvo una donna di 39 anni, trasportata in ospedale dal personale sanitario del 118 per una forte intossicazione. All’interno dell’appartamento è stato trovato il corpo senza vita e ormai bruciato del padre 69enne. Una volta terminato lo spegnimento, l’abitazione è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per le indagini.

